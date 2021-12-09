В ДТП с большегрузами на трассе под Тюменью погибли два человека

ТЮМЕНЬ, 9 декабря. /ТАСС/. Две женщины погибли в результате столкновения легкового автомобиля с двумя большегрузами на дороге Тюмень - Ханты-Мансийск. Также пострадала девочка, сообщили журналистам в пресс-службе управления ГИБДД по Тюменской области в четверг.

ДТП произошло в четверг на 195-м км федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск в Тобольском районе Тюменской области. "Автомобиль Kia Cerato при обгоне выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с большегрузом Mercedes. После этого Kia отбросило назад, на свою полосу, где автомобиль столкнулся с большегрузом DAF. В аварии погибли водитель и пассажирка Kia. В живых осталась 14-летняя девочка, которую родители отправили из Тюмени в Тобольск, она с травмами доставлена в больницу", - говорится в сообщении.

В пресс-службе Госавтоинспекции по Тюменской области ТАСС уточнили, что погибшие женщины были жительницами Тобольска, им было по 50 лет. Движение по федеральной дороге Тюмень - Ханты-Мансийск в настоящее время идет без ограничений.