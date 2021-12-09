Прокуратура требует с экс-депутата Варшавского 497 млн руб. из-за преступлений с налогами

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Прокуратура обратилась с иском об обращении в доход государства более 497 млн рублей за налоговые преступления, которые совершил осужденный экс-депутат Государственной думы от "Единой России" Вадим Варшавский. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Хамовнического суда Москвы, куда поступило соответствующее исковое заявление.

"В суд поступил иск прокуратуры Ленинского района Ростовской области об обращении в доход государства 497 382 тыс. рублей. Это исковое заявление о возмещении вреда, причиненного налоговым преступлением", - сказали в пресс-службе. Там добавили, что заседание по вопросу о взыскании денег с экс-депутата назначено на 17 января.

В декабре 2019 года Ленинский районный суд в Ростовской области признал Варшавского виновным в том, что, будучи гендиректором ООО "РЭМЗ", он уклонился от уплаты налога на прибыль организации на общую сумму более 490 млн рублей. Суд приговорил его к 3,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.