В Нижегородской области автобус столкнулся с грузовиком

ТАСС, 9 декабря. Автобус ПАЗ столкнулся с грузовиком в Ардатовском районе Нижегородской области. В результате один человек погиб, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Произошло столкновение автобуса ПАЗ и грузового автомобиля "Камаз". В результате происшествия погиб один человек (предположительно, водитель автобуса), количество пострадавших уточняется", - отмечается в сообщении.

ДТП произошло около в 17:47 мск на дороге местного значения Ардатов - Арзамас, около поселка Идеал. В ликвидации последствий ДТП принимают участие шесть человек и две единицы техники от ГУ МЧС.

По данным пресс-службы ГУ МВД по региону, в аварии также пострадали пять человек. Как сообщило ведомство, автобус перевозил рабочих.

При этом в пресс-службе минздрава региона позднее сообщили, что число пострадавших выросло до семи.

"В результате ДТП в Ардатовском районе травмы получили семь человек, водитель скончался на месте", - отметили в ведомстве. По данным Минздрава, трое пострадавших с травмами средней степени тяжести будут доставлены в больницу в Арзамасе бригадой скорой помощи, еще четверо - попутным транспортом.

В Нижегородской области со вторника с разной интенсивностью идет снег. В четверг днем он усилился, однако к вечеру осадки прекратились. Ранее синоптики предупреждали о том, что 9 декабря в регионе ожидается теплая погода и гололед.