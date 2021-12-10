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В Подмосковье столкнулись грузовик и легковушка

Два человека погибли

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Два человека погибли в результате ДТП с участием легкового и грузового автомобилей на автодороге М-5 "Урал". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного главка МВД.

"В 23:06 мск на 65-м км автодороги М-5 "Урал" произошло встречное столкновение грузового автомобиля Renault и легковушки Toyota. В результате ДТП погибли два человека, которые находились в легковом автомобиле", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают сотрудники ДПС, обстоятельства аварии устанавливаются.

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