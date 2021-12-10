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Спецслужбы в Новосибирске проверяют сообщение о минировании ТРЦ

Речь идет о ТРЦ "Галерея" в центре города

НОВОСИБИРСК, 10 декабря. /ТАСС/. Спецслужбы в Новосибирске обследуют здание ТРЦ "Галерея" в центре города на предмет обнаружения взрывных устройств после сообщения о минировании, говорится в сообщении пресс-службы правительства области.

Утром в пятницу в новосибирских СМИ и социальных сетях появилась информация об эвакуации торгово-развлекательного центра "Галерея" в центре Новосибирска из-за сообщения о минировании.

"Аппарат антитеррористической комиссии Новосибирской области (АТК) прокомментировал ситуацию по факту сообщения о минировании торговых и торгово-развлекательных центров города Новосибирска. В соответствии с нормами действующего законодательства и алгоритмами ситуационного реагирования при поступлении таких сообщений реализуются регламентированные мероприятия. Специальные службы обследуют здания на предмет обнаружения взрывных устройств", - говорится в сообщении.

Вместе с этим правоохранители проводят мероприятия по установлению отправителей сообщения.

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