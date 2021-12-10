Один человек погиб в ДТП с большегрузом и автобусом на трассе около Тюмени

ТЮМЕНЬ, 10 декабря. /ТАСС/. Один человек погиб, один получил травмы в ДТП с большегрузом и автобусом на автодороге Тюмень - Ханты-Мансийск в Уватском районе Тюменской области, сообщили журналистам в пресс-службе управления ГИБДД по Тюменской области в пятницу.

"ДТП произошло вчера в 20:00 на 453-м км федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск в Уватском районе Тюменской области. По предварительным данным, автомобиль Toyota Land Cruiser выехал на встречную полосу, произошло столкновение с большегрузом МАН. Прицеп от внедорожника оторвало и отбросило на рейсовый автобус ПАЗ, ехавший без пассажиров. В ДТП погиб 54-летний водитель Toyota, житель Сургута", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе Госавтоинспекции по Тюменской области, в аварии получил травмы 31-летний пассажир иномарки, он является сыном водителя. Пострадавшего мужчину доставили в медучреждение.