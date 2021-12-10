Житель Челябинской области получил тюремный срок за изнасилование падчерицы

ЧЕЛЯБИНСК, 10 декабря. /ТАСС/. Суд в Челябинской области признал жителя Чебаркуля виновным в преступлениях против половой неприкосновенности в отношении 10-летней падчерицы и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой следственного управления СК России по региону.

"Житель Челябинской области признан виновным по п. "б" ч. 4 ст. 132 ("Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста"), п. "б" ч. 4 ст. 131 ("Изнасилование лица, не достигшего 14-летнего возраста") ст. 156 ("Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего") УК РФ. <…> Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сказано в сообщении.

По данным СК, мужчина совершал преступления против половой неприкосновенности в отношении 10-летней падчерицы в период с 2019 по 2020 год в Чебаркуле.