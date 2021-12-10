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В Подмосковье задержали подозреваемого в поджоге более 10 частных домов в Коломне

Полицейские задержали злоумышленника прямо во время правонарушения

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Полицейские задержали в Коломне мужчину, подозреваемого в поджоге более 10 частных домов и хозяйственных построек, сообщила ТАСС глава пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.

"Установлено, что в ночное время злоумышленник через незапертую входную дверь проник в дом, расположенный на ул. Девичье поле, и с помощью сухого спирта, листовок, зажигалки, принесенных с собой, поджег жилище. <…> По предварительной информации, подозреваемый совершил еще более 10 поджогов частных домов и хозяйственных построек на территории г. о. Коломна", - сказала Петрова.

Полицейские задержали поджигателя прямо во время правонарушения. Он сознался в содеянном, но не смог объяснить, зачем поджег дом. Пострадавших нет.

На злоумышленника возбуждено уголовное дело за покушение на уничтожение чужого имущества. Он отправлен под домашний арест.

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