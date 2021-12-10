Белгородский суд рассмотрит ходатайство об освобождении доцента МАИ Воробьева

ТАСС, 10 декабря. Лефортовский суд Москвы направил в Валуйский районный суд Белгородской области ходатайство об освобождении от дальнейшего отбытия наказания доцента Московского авиационного института (МАИ) Алексея Воробьева, осужденного ранее на 20 лет колонии за государственную измену, в связи с состоянием его здоровья. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда, который принял в пятницу соответствующее решение.

"Постановлением Лефортовского районного суда Москвы ходатайство адвоката Федоркова А. А. в защиту интересов осужденного Воробьева Алексея Геннадьевича об освобождении последнего от дальнейшего отбывания наказания в связи с тяжелой болезнью направлено для рассмотрения по существу по подсудности в Валуйский районный суд Белгородской области", - сказала пресс-секретарь суда Анастасия Романова.

Ранее сообщалось, что Воробьев подал в суд ходатайство об освобождении от наказания в связи с состоянием здоровья. В суде не уточнили, какое именно заболевание диагностировано у осужденного.

В конце апреля Мосгорсуд приговорил Воробьева к 20 годам колонии, признав его виновным в госизмене и незаконном экспорте из РФ оборудования, технологий, научно-технической информации, а также в контрабанде. Ему также назначили штраф в размере 1 млн рублей. Суть уголовного дела остается неизвестной в связи с содержанием в нем материалов, маркированных грифом "секретно". Воробьев - кандидат технических наук, доцент кафедры ракетных двигателей МАИ. Свою вину в инкриминируемом деянии он не признал. Позднее Первый апелляционный суд незначительно изменил приговор Воробьеву, исключив оттуда показания нескольких свидетелей, однако оставив срок наказания ученому прежним.