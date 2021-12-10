В колонии в Тульской области изъяли Wi-Fi-роутер и восемь телефонов, спрятанных в сыре

ТАСС, 10 декабря. Сотрудники ФСИН изъяли Wi-Fi-роутер и восемь сотовых телефонов, которые пытались передать, спрятав в сыр, в колонию строгого режима в Тульской области. Об этом журналистам сообщили во ФСИН России.

"При досмотре передачи, которая предназначалась осужденному, отбывающему 11-летний срок за незаконный оборот наркотических средств, в четырех вакуумных пакетах с сыром были обнаружены и изъяты: Wi-Fi-роутер, восемь сотовых телефонов, семь sim-карт, семь USB-шнуров, пять аудио-гарнитур, семь зарядных устройств", - сообщили во ФСИН.

По данному факту сотрудниками исправительной колонии № 7 составлен протокол по ст. 19.12 КоАП РФ для дальнейшей передачи его мировому судье. Изъятые средства мобильной связи описаны и приобщены в качестве вещественных доказательств.