Более 150 новорожденных эвакуированы из перинатального центра Краснодара из-за пожара

КРАСНОДАР, 10 декабря. /ТАСС/. Более 150 детей и 164 женщины эвакуированы из перинатального центра в Краснодаре из-за пожара в ночь на пятницу. Пострадавших нет, сообщили журналистам в оперштабе Краснодарского края.

"В 01:05 десятого декабря в цокольном этаже административного крыла перинатального центра детской краевой клинической больницы произошло возгорание площадью 5 кв. м. Оперативно эвакуированы 164 женщины, 153 малыша и 78 сотрудников медучреждения", - говорится в сообщении.

Уточняется, что очаг возгорания был локализован к 01:40. Никто не пострадал.