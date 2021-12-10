Экс-министра связи Дагестана осудили на два года колонии за злоупотребление полномочиями

МАХАЧКАЛА, 10 декабря. /ТАСС/. Советский районный суд Махачкалы приговорил к двум годам лишения свободы бывшего министра связи и телекоммуникаций Республики Дагестан Юсупа Малламагомедова, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщила ТАСС руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева.

"Придя к выводу, что вина подсудимого нашла свое подтверждение исследованными судом доказательствами, суд признал Малламагомедова виновным в инкриминируемом ему деянии, назначив Малламагомедову Ю. М. наказание в виде лишения свободы на два года с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением на срок два года права занимать в государственных органах и органах местного самоуправления должности, наделенные полномочиями по осуществлению организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций. Суд также удовлетворил гражданский иск правительства Дагестана о взыскании суммы причиненного им ущерба в полном объеме, обратив взыскание на принадлежащую Малламагомедову квартиру в г. Москве", - сказала Мамаева.

По версии следствия, Малламагомедов, будучи министром с мая по ноябрь 2015 года, при составлении аукционной документации "повлиял на необоснованное завышение начальной максимальной цены восьми государственных контрактов по поставке техники и мебели для офисов МФЦ", причинил ущерб бюджету Республики Дагестан на сумму более 20,8 млн рублей.

Подсудимый вину, а также гражданский иск не признал. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован, уточнила Мамаева.