Два человека погибли в ДТП на трассе в Подмосковье

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Грузовик и легковая машина столкнулись на трассе в Подмосковье, в результате погибли взрослый и ребенок. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"В 19:20 мск на трассе А-108 в Орехово-Зуевском районе произошло ДТП с участием легкового автомобиля "Рено" и грузовика, в результате погибли два человека - взрослый и ребенок", - сказал собеседник агентства.

Предварительно, жертвой стала девочка пяти лет. На месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов, причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.