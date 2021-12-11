Мужчина, 18 раз "минировавший" аэропорт, получил в Хабаровске 4 года и 10 месяцев колонии

ТАСС, 11 декабря. Суд Хабаровска приговорил мужчину, почти два десятка раз ложно сообщившего о минировании аэропорта, к четырем годам и 10 месяцам колонии строгого режима. С гражданина взыскали ущерб - более 3 млн рублей, сообщается в субботу на сайте прокуратуры Приморского края.

"В Хабаровске суд вынес обвинительный приговор ранее неоднократно судимому жителю Республики Коми, который направлял заведомо ложные сообщения об актах терроризма. <…> Установлено, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, по электронной почте отправлял на адрес Хабаровского международного аэропорта имени Геннадия Невельского информацию о минировании терминала и воздушных судов", - говорится в сообщении.

Так, злоумышленник в течение июля, августа и сентябре прошлого года 18 раз сообщал в аэропорт якобы заложенных бомбах. Его признали виновным и взыскали материальный ущерб, который был причинен Хабаровскому аэропорту, авиакомпаниям и службам экстренного реагирования, поскольку по всем тревожным сигналам необходимо было эвакуировать персонал и пассажиров, тщательно проверить территорию транспортного узла. При этом работа аэровокзала и вылеты самолетов приостанавливались.

Злоумышленник использовал приложение, которое позволяет скрывать реальный адрес отправителя сообщений, но его личность установили сотрудники ФСБ. Мужчину задержали в Республике Коми и доставили в Хабаровск.