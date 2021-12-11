{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Самаре поезд сбил двух человек, переходивших пути на красный сигнал светофора

Они погибли

ТАСС, 11 декабря. Поезд в Самаре насмерть сбил пожилых мужчину и женщину, переходивших пути на запрещающий сигнал светофора, сообщили в субботу в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

"По предварительным данным, утром 11 декабря на пешеходном переходе станции Толевая Самары поездом смертельно травмированы мужчина 1940 года рождения и женщина 1942 года рождения, они переходили пути под запрещающий сигнал светофора", - говорится в сообщении.

Машинист поезда применил экстренное торможение и подавал сигнал большой громкости, но предотвратить наезд не удалось.

Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия. На место выехал следователь.

Теги
РоссияСамарская область
В доме на Суворовском проспекте в центре Петербурга произошел пожар
Сведения о пострадавших не поступали
Читать полностью