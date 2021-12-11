Жительницу Тувы подозревают в убийстве шестимесячного сына подруги

ТАСС, 11 декабря. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту убийства в Республике Тыва шестимесячного мальчика, сообщается в субботу на сайте СК РФ. В преступлении подозревается подруга матери ребенка.

"10 декабря 2021 года около 17 часов в правоохранительные органы Тес-Хемского района республики поступило сообщение жительницы села О-Шынаа о безвестном исчезновении 6-месячного сына. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Тыва незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего")", - говорится в сообщении.

Тело ребенка с признаками насильственной смерти было обнаружено в спортивной сумке в ходе поисков на территории, прилегающей к дому 48-летней подруги матери мальчика. По версии следствия, женщины вместе распивали спиртное, после чего мать ушла, оставив сына у подруги. Вернувшись и обнаружив отсутствие мальчика, она обратилась в правоохранительные органы.

В настоящий момент 48-летняя хозяйка дома задержана, следствие направило в суд ходатайство об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу. В ходе расследования также будет дана правовая оценка действиям матери и органов опеки.

Прокуратура Республики Тыва по факту гибели мальчика организовала проверку, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства. Надзорный орган даст оценку деятельности органов опеки и взял на контроль расследование дела.