В Астраханской области произошло загрязнение акватории реки Прямая Болда

АСТРАХАНЬ, 11 декабря. /ТАСС/. Радужная маслянистая пленка протяженностью предположительно 50 м и шириной один метр обнаружена в акватории реки Прямая Болда в Астраханской области, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"11 декабря в оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Астраханской области поступила информация о загрязнении акватории р. Прямая Болда в Ленинском районе. Оперативной группой Главного управления факт загрязнения подтвержден. На поверхности воды обнаружена радужная маслянистая пленка протяженностью предположительно 50 м и шириной 1 м", - говорится в сообщении.

Уточняется, что "организовано взаимодействие с компетентными службами".