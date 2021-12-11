Обвиняемый в изнасиловании маленькой девочки в Саратовской области мужчина признал вину

ТАСС, 11 декабря. Ранее судимому 36-летнему жителю Ершова Саратовской области предъявили обвинение в изнасиловании девочки, которой не исполнилось двух лет. Мужчина признал вину, сообщили в субботу в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

"36-летнему ранее судимому мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ "Иные действия сексуального характера, с применением насилия к потерпевшей, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста". Он признал вину в содеянном", - говорится в сообщении.

По данным следствия, семейная пара разрешила пожить в своей квартире 36-летнему знакомому. В ночь на 11 декабря супруги ушли в магазин, оставив с гостем дочь в возрасте одного года и семи месяцев и пятилетнего сына. В отсутствие родителей девочки мужчина совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Вернувшись домой, мать увидела на лице дочери кровоподтек, а также повреждения на теле. Девочку госпитализировали, ей оказывают помощь.

Следствие даст юридическую оценку условиям жизни и воспитания детей в семье, а также действиям органов профилактики.