В Хакасии двух пропавших туристов ищут на вертолете и снегоходах

ТАСС, 12 декабря. Два туриста, отправившиеся кататься на снегоходах, пропали в субботу днем в Хакасии. Как сообщается в воскресенье на сайте республиканского ГУ МЧС, в район поиска выдвинулась наземная группа спасателей на снегоходах и вылетел вертолет.

"Вертолет МИ-8 МЧС России вылетел из аэропорта "Абакан" на поиски двух туристов, которые накануне на снегоходах выехали в горы Орджоникидзевского района. Также незамедлительно в район поиска выдвинулась наземная группа спасателей со снегоходами", - говорится в сообщении.

Из Абакана до места происшествия 340 км. В поисках также принимают участие отдыхающие местных турбаз, которые на снегоходах прочесывают территорию до прибытия спасателей.

По данным МЧС, группа отдыхающих прибыла из Лесосибирска. После их пропажи сотрудники гостиницы сообщили об отсутствии звонков в единую дежурно-диспетчерскую службу района. Информации о планах и маршруте туристов нет.