В тувинском руднике при обрушении породы погиб рабочий

ТАСС, 12 декабря. Обрушение породы в подземном руднике горно-обогатительного комбината Кызыл-Таштыгского месторождения Тувы стало причиной гибели рабочего, сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе республиканской прокуратуры. По данному факту проводится проверка.

"По предварительным данным, 11 декабря 2021 года в Тоджинском районе Тувы в подземном руднике горно-обогательного комбината Кызыл-Таштыгского месторождения произошло обрушение породы (падение крупногабаритного камня). Во время обрушения в шахте находились пять работников, один из которых скончался на месте, остальные работники травм не получили", - сказали в пресс-службе.

Рудник принадлежит ООО "Лунсин". Прокуратура проводит проверку исполнения требований федерального законодательства в сфере промышленной безопасности и охраны труда на комбинате с привлечением специалистов Ростехнадзора и Государственной инспекции труда региона.