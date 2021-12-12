На территории завода "Тяжпрессмаш" в Рязани произошел пожар

ТАСС, 12 декабря. Пожар произошел в воскресенье на территории машиностроительного предприятия "Тяжпрессмаш" в Рязани, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В МЧС уточнили, что пожарные ликвидировали возгорание, произошедшее на территории завода. Площадь пожара составила 100 кв. метров.

"Пожар произошел в подсобном помещении цеха одного из предприятий в Рязани. Пожарные ликвидировали возгорание на площади 100 кв. метров", - сказали в пресс-службе.

Как отметили в ведомстве, в результате пожара никто не пострадал.

Производственная база предприятия "Тяжпрессмаш" располагается в крупных корпусах, где осуществляется чугунное, стальное и цветное литье, кузнечное, сварочное, механосборочное производство.