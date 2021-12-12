В Королеве ребенок на тюбинге попал на железнодорожные пути

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Девочка каталась на тюбинге в Королеве и вылетела на железнодорожные пути. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель Главного следственного управления СК России по Московской области Ольга Врадий.

"Пятилетняя девочка каталась с родителями с горки на тюбинге, при наезде на бугор тюбинг изменил направление движения и поехал в сторону находящихся вблизи железнодорожных путей. В результате ребенок получил травму головы, ударившись о колесо поезда, и был госпитализирован, в больнице ему была оказана необходимая медицинская помощь", - сказала она.

Ведомство начало доследственную проверку.

Отдельную проверку проведет и подмосковная прокуратура, уточнили в ее пресс-службе. "Будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних, а также действиям родителей по исполнению ими своих родительских обязанностей", - добавили в прокуратуре.