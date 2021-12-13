В Екатеринбурге задержали полицейского, который делал закладки ради раскрываемости

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 декабря. /ТАСС/. Оперуполномоченный полиции в Екатеринбурге, который делал закладки с наркотиками для повышения раскрываемости, задержан. Ему вменяются две статьи УК, сообщил журналистам старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга.

"Старшему оперуполномоченному отдела полиции № 3 УМВД по городу Екатеринбургу предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ ("Незаконный сбыт наркотических средств, совершенный лицом с использованием своего служебного положения") и ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий")", - сказал Шульга.

По версии следствия, в начале декабря 2021 года обвиняемый сотрудник полиции незаконно разместил наркотическое средство, так называемую "закладку" у одного из домов по улице Сыромолотова в Екатеринбурге для того, чтобы впоследствии задержать с поличным лицо, участвующее в незаконном обороте наркотических средств.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых добавил, что оперуполномоченный был задержан сотрудниками полиции из подразделения собственной безопасности. "Должностное лицо отстранено от исполнения служебных обязанностей. Если сведения о причастности старшего лейтенанта к совершенному преступлению подтвердятся, его уволят по отрицательным мотивам за проступок, порочащий честь сотрудника ОВД, и привлекут к уголовной ответственности. В настоящее время проводится служебная проверка, по итогам которой непосредственным руководителям [задержанного полицейского] будет также дана принципиальная оценка за допущенное ЧП и за просчеты в профилактической работе с личным составом", - добавил он.