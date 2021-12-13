СК возбудил дело о покушении на убийство после нападения на врача стоматологии в Москве

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство после нападения на врача в стоматологической клинике на севере Москвы. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"Бабушкинским межрайонным следственным отделом СК возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)", - сказала она.

По ее словам, днем 13 декабря в одной из частных стоматологических клиник в Ясном проезде мужчина, который был пациентом этой клиники, высказывал претензии по поводу качества лечения, после чего причинил одному из сотрудников проникающее колото-резаное ранение живота.

Иванова сообщила, что подозреваемый 1961 года рождения в ближайшее время будет доставлен на допрос к следователю. Врач госпитализирован, угрозы для его жизни нет. На месте происшествия работают следователи и криминалисты, допрашиваются свидетели и очевидцы