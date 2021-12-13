Прокуратура организовала проверки всех негосударственных школ Подмосковья

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Прокуратура организовала проверки всех негосударственных образовательных организаций Подмосковья, в частности будет проверена организация охраны и безопасности. Об этом ТАСС сообщила представитель прокуратуры Московской области Наталия Григорьева.

"По поручению прокурора Московской области Сергея Забатурина организованы проверочные мероприятия всех негосударственных образовательных организаций Подмосковья. Надзорное ведомство проверит вопросы обеспечения безопасности учеников и персонала негосударственных образовательных организаций, в том числе организацию охраны и соблюдение пропускного режима", - сообщила Григорьева.

Также будет дана правовая оценка действиям администрации учреждений в условиях чрезвычайного происшествия.