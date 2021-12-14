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Уголовное дело возбудили по факту обрушения стены расселенного дома в Саратове

В ходе работ по разборке дома были нарушены правила безопасности

ТАСС, 14 декабря. В Саратове возбудили уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при разборке дома. В результате обрушения стены здания пострадал человек. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Саратовской области.

"Прокуратура Фрунзенского района города Саратова контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного следственным органом по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ")", - говорится в сообщении.

ЧП произошло в понедельник около дома на пересечении Рахова и Большой Казачьей улиц, где проводились работы по разбору кирпичного расселенного двухэтажного здания. В результате обрушения пострадал один человек - водитель, находившийся в легковом автомобиле, припаркованном на обочине. По оперативным данным регионального Минздрава, его доставили в медучреждение в состоянии средней степени тяжести. Глава Саратова Михаил Исаев потребовал подробно разобраться в обстоятельствах происшествия.

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