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В Петербурге возбудили уголовное дело после падения льда с крыши на девушку

Расследование ведется по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 декабря. /ТАСС/. Петербурженка серьезно пострадала от упавшего льда с крыши одного из домов по набережной реки Мойки. По факту причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело, сообщили во вторник в пресс-службе Главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека")", - сообщили в пресс-службе.

Девушка получила травму вечером 13 декабря на набережной Мойки. Городские СМИ сообщили о том, что она находится в коме. На 3-й Советской улице в Центральном районе аналогичная ситуация произошла с 60-летним мужчиной. Оба в тяжелом состоянии были доставлены в Мариинскую больницу. Официальной информацией о состоянии пострадавших ТАСС пока не располагает.

Прокуратуры Адмиралтейского и Центрального районов сообщили о проведении проверок. Представители надзорных органов узнают, насколько своевременно ответственные организации очищали крыши от наледи.

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