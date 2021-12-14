Двое полицейских погибли в результате взрывов в аэропорту Кукута в Колумбии

ТАСС, 14 декабря. Два взрыва прогремели в колумбийском аэропорту Кукута на границе с Венесуэлой во вторник утром. Об этом сообщила колумбийская газета El Tiempo.

По данным властей, в результате первого взрыва погиб террорист. Жертвами второго взрыва стали два сотрудника полиции, которые осматривали место происшествия.

В настоящий момент все рейсы приостановлены. Сотрудники служб безопасности оцепили все прилегающие территории.

Как сообщает издание, по предварительным данным, власти рассматривают произошедшее как теракт. По некоторым предположениям, атака была направлена против мэра Кукуты Хайро Яньеса, однако было установлено, что он уже вылетел в столицу страны Боготу на момент взрывов.