Бизнесмена в Тюмени осудили за посредничество во взятках экс-главе УГИБДД области

ТЮМЕНЬ, 14 декабря. /ТАСС/. Ленинский районный суд Тюмени приговорил к четырем годам лишения свободы предпринимателя, обвиняемого в шести эпизодах посредничества во взятках экс-начальнику управления ГИБДД по Тюменской области. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры по Тюменской области.

"14 декабря 2021 года Ленинский районный суд Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении 43-летнего предпринимателя из Тюменского района. Он признан виновным в совершении шести преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве в значительном размере, за совершение заведомо незаконных действий"). Летом 2020 года предприниматель осуществлял строительство беседки и навеса во дворе дома начальника УГИБДД Тюменской области, к выполнению работ он привлек своих знакомых, оплата части работ производилась за счет взяток. Подсудимый признал свою вину, суд назначил ему четыре года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Экс-руководителя УГИБДД по Тюменской области Александра Селюнина арестовали в апреле. По данным следствия, он давал указания своим подчиненным о приеме экзаменов без фактической их сдачи с целью последующей выдачи водительского удостоверения. За это он получал деньги через посредника.