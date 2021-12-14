Полиция пресекла в Калужской и Ленинградской областях подпольное производство алкоголя

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Сотрудники МВД России пресекли подпольное производство алкоголя в Калужской и Ленинградской областях, из незаконного оборота изъято свыше 16 тыс. бутылок готовых к продаже водки и коньяка, а также свыше 12 тыс. литров спиртосодержащей жидкости. Об этом ТАСС во вторник сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейскими на территории контейнерного терминала на станции Ворсино Московской железной дороги обнаружены емкости со спиртосодержащей продукцией, оклеенной поддельными федеральными специальными марками", - сказала она.

По словам Волк, подпольные цеха, а также места хранения товара находились в Калужской и Ленинградской областях. Фальсификат сбывался на их территории, а также в Забайкальском крае и Бурятии. "В ходе осмотра производственных и складских помещений изъято технологическое оборудование, свыше 16 тыс. бутылок готовой к реализации водочной и коньячной продукции, спиртосодержащая жидкость объемом более 12 тыс. литров, пустая стеклянная тара, упаковочный материал", - добавила представитель ведомства.

Возбуждено уголовное дело (ч. 6 ст. 327.1 УК РФ). В следственное подразделение были доставлены шестеро фигурантов. Двоим из них в настоящее время предъявлено обвинение, они арестованы. Другие участники и организатор устанавливаются.