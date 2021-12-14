В Калининградской области нашли тело пропавшего бизнесмена

КАЛИНИНГРАД, 14 декабря. /ТАСС/. Бизнесмен, который пропал в Калининграде, найден мертвым в поселке им. Александра Космодемьянского. Погибший пропал 6 декабря, сообщил ТАСС источник в силовых структурах региона.

"Погибший - директор ООО "Балтэк". Проживал в Калининграде с женой. По некоторым данным, у него были долги по бизнесу. Предположительно, 66-летний мужчина покончил с собой. Никаких предсмертных записок он не оставил", - сообщил источник.

По данным регионального следственного управления СК РФ, в поселке им. Александра Космодемьянского, который входит в состав Калининграда, обнаружен погибший мужчина. По факту его смерти проводится доследственная проверка. Никаких других подробностей в ведомстве не сообщили.