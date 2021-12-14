На юге Москвы из окна квартиры на третьем этаже выпал пятилетний ребенок

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Пятилетний ребенок выпал из окна квартиры на третьем этаже жилого дома на юге Москвы. Об этом сообщила прокуратура столицы в своем Telegram-канале.

"Из окна 3 этажа жилого дома по Донбасской улице выпал 5-летний ребенок. Мальчик госпитализирован, ему оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Также в прокуратуре отметили, что, по предварительной информации, квартира арендуется индивидуальным предпринимателем для оказания услуг в сфере присмотра и ухода за несовершеннолетними. На момент происшествия в трехкомнатной квартире находились 6 малолетних и 1 взрослый.

Организована прокурорская проверка. Прокуроры работают на месте происшествия. Ход процессуальной проверки поставлен прокуратурой Москвы на контроль.