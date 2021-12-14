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В Екатеринбурге произошло ограбление банка

По предварительным данным, похищено порядка 10 млн рублей

ТАСС, 14 декабря. Банк ограбили вечером во вторник в Екатеринбурге. На месте происшествия работает полиция, сообщил ТАСС глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

"Очевидно, что злоумышленник тщательного готовился к нападению, он выбрал удачное время непосредственно перед закрытием банка, когда в служебных помещениях отсутствовали посетили. Для устрашения сотрудников банка он, по предварительным данным, произвел выстрел. К счастью, раненых и погибших нет. Забрав деньги, преступник спешно ретировался", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, похищено порядка 10 млн рублей.

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