В Екатеринбурге произошло ограбление банка

ТАСС, 14 декабря. Банк ограбили вечером во вторник в Екатеринбурге. На месте происшествия работает полиция, сообщил ТАСС глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

"Очевидно, что злоумышленник тщательного готовился к нападению, он выбрал удачное время непосредственно перед закрытием банка, когда в служебных помещениях отсутствовали посетили. Для устрашения сотрудников банка он, по предварительным данным, произвел выстрел. К счастью, раненых и погибших нет. Забрав деньги, преступник спешно ретировался", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, похищено порядка 10 млн рублей.