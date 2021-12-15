Вылеты восьми авиарейсов из Петропавловска-Камчатского задержали из-за непогоды

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 декабря. /ТАСС/. Восемь рейсов местных авиакомпаний из аэропорта Петропавловска-Камчатского (Елизово) задержали из-за неблагоприятных метеоусловий в аэропортах назначения, следует из данных онлайн-табло аэропорта столицы Камчатки.

Задержали вылеты двух рейсов в Озерную, по одному - в Усть-Камчатск, Никольское, Оссору, Северо-Курильск, Усть-Хайрюзово, Тиличики. Часть рейсов задерживается уже более суток - с 14 декабря.

В Петропавловске-Камчатском облачно, ветер около 13 м/с.

В справочной службе аэропорта ТАСС уточнили, что пассажиров рейсов в гостиницах и хостелах не размещали.