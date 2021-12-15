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В торговом центре на севере Мексики обрушилась крыша

Погиб как минимум один человек

МЕХИКО, 15 декабря. /ТАСС/. Частичное обрушение крыши произошло во вторник в торговом центре "Пласа Отай" в городе Тихуана в штате Нижняя Калифорния на севере Мексики. Погиб по меньшей мере один человек, еще пятеро получили травмы, сообщил телеканал Televisa.

На место происшествия прибыли экстренные службы, а также сотрудники полиции и прокуратуры. Поисково-спасательная операция продолжается.

Из торгового центра были оперативно эвакуированы порядка 300 человек. По предварительным данным, к обрушению крыши могла привести непогода.

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