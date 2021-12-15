Двое детей и двое взрослых погибли при пожаре в Амурской области

БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 декабря. /ТАСС/. Четыре человека, в том числе двое детей, погибли в результате пожара в Шимановске на севере Амурской области. По факту гибели людей возбудили уголовное дело, сообщила в среду пресс-служба следственного управления СК России по региону.

"15 декабря 2021 года при тушении возгорания в частном деревянном доме по улице Калинина в Шимановске обнаружены тела четырех человек, включая двух детей: годовалого мальчика и одиннадцатилетней девочки. По факту гибели людей следственным отделом по Шимановску следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", - говорится в сообщении.

Специалисты проводят осмотр места происшествия, для установления причин и очага возгорания назначили экспертизы.