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Найденный у посольства России в Вашингтоне пакет не представляет угрозы

Проверка полиции завершена
Посольство РФ в Вашингтоне Владислав Павлов/ТАСС
Описание
Посольство РФ в Вашингтоне
© Владислав Павлов/ТАСС

ВАШИНГТОН, 15 декабря. /ТАСС/. Сотрудники американских правоохранительных органов проверили и сочли безвредным пакет, из-за обнаружения которого во вторник была перекрыта улица у посольства России в Вашингтоне. Об этом сообщил ТАСС представитель полицейского управления Вашингтона.

"Мы оказали содействие Секретной службе с подозрительным пакетом. Проверка завершена, никаких опасных веществ найдено не было", - отметил представитель полиции.

В Секретной службе США по запросу ТАСС сообщили, что ее сотрудники прибыли к посольству, "отреагировав на вызов относительно подозрительного пакета". Улица рядом с посольством "была закрыта в целях предосторожности". "Подразделение полиции Вашингтона по обезвреживанию взрывных устройств прибыло на место и проверило пакет. Все ограничения движения на дороге уже сняты", - пояснили представители службы.

По наблюдениям корреспондента ТАСС, в настоящий момент обстановка у посольства спокойная, оцепление снято, полицейских и пожарных машин у здания нет.

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