В хабаровском аэропорту проверяют самолет из Москвы после сообщения о минировании

ХАБАРОВСК, 15 декабря. /ТАСС/. Самолет, прибывший в Хабаровск из Москвы, проверяют после сообщения о минировании. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Информация о минировании поступила, когда самолет находился в воздухе.

"В связи с поступившей информацией <...> о минировании воздушного судна, следующего по направлению Москва - Хабаровск, принято решение о проведении в установленном порядке встречного досмотра воздушного судна, пассажиров, багажа, груза и почты с привлечением службы авиационной безопасности аэропорта Хабаровск, кинологов и взрывотехников УМВД России по Хабаровскому краю", - сказали в пресс-службе.

Пассажиры покинули самолет для досмотра, борт обследуют специалисты.

Ранее из другого региона поступила информации о минировании здания аэропорта Южно-Сахалинска. Пассажиров и сотрудников аэропорта эвакуировали, прием и отправка рейсов приостанавливались. После проверки опасных предметов не обнаружили, аэропорт возобновил работу.