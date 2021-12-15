Землетрясение магнитудой 4,1 зафиксировали на Байкале

ИРКУТСК, 15 декабря. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в среду на юге озера Байкал, сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Иркутской области.

"Сегодня утром в 11:08 (06:08 мск) в 22 км от населенного пункта Танхой Республики Бурятия на акватории озера Байкал зарегистрировано сейсмособытие [интенсивностью] в эпицентре 5,6 [балла]. На территории Иркутской области ощущались незначительные толчки", - говорится в сообщении. По данным главка, магнитуда землетрясения составила 4,1.

Согласно координатам, землетрясение произошло на границе Республики Бурятия и Иркутской области. Как сообщается на сайте Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН, в 47 населенных пунктах двух регионов ощущались толчки силой от 2 до 5 баллов. В частности, в Танхое зафиксированы толчки силой 4-5 баллов, в Иркутске - 3 балла, в Ангарске - 2-3.

Байкальская рифтовая зона, к которой также относится озеро Хубсугул в Монголии, характеризуется высокой сейсмической активностью.