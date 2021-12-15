В Уфе автомобиль врезался в здание

УФА, 15 декабря. /ТАСС/. Автомобиль Volkswagen Touareg врезался в здание в Уфе, пострадали пять человек, сообщила пресс-служба управления ГИБДД по Башкирии в среду.

"В Советском районе Уфы зарегистрировано ДТП с пятью пострадавшими. Авария произошла в пятом часу утра, предположительно, молодой человек за рулем Volkswagen Touareg, следуя по проспекту Октября в направлении улицы 50-летия Октября, допустил наезд на здание. В результате дорожного происшествия водитель и его четыре пассажира с различными травмами доставлены в больницу. По данному факту ДТП начато разбирательство", - сказано в сообщении.