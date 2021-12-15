Короткое замыкание стало причиной пожара у башни Ахун в Сочи

СОЧИ, 15 декабря. /ТАСС/. Пожар у башни Ахун в Сочи, где загорелись торговые ряды на площади 500 кв. м, произошел из-за короткого замыкания, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"Короткое замыкание", - сообщил журналистам руководитель пресс-службы Никита Гавриляк, отвечая на вопрос о причинах пожара у башни.

По информации пресс-службы сочинского нацпарка, рекреационный объект "Смотровая башня Ахун" временно приостановил работу в связи со случившимся пожаром. О сроках возобновления работы не сообщается.

Пожар произошел во вторник вечером. Загорелись торговые павильоны у смотровой башни на горе Ахун. Лесной фонд не пострадал. Площадь возгорание составила 500 кв. м.