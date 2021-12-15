Задержан член банды по делу о тройном убийстве, совершенном на Ставрополье 22 года назад

ПЯТИГОРСК, 15 декабря. /ТАСС/. Участник банды, которая обвиняется в тройном убийстве и разбойном нападении, совершенных 22 года назад на Ставрополье, задержан и признал свою вину сообщили журналистам в среду в следственном управлении СК РФ по краю.

"Следователь по особо важным делам второго отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет) следственного управления СК РФ по Ставропольскому краю совместно с оперативными сотрудниками УУР ГУ МВД России по Московской области и Ставропольскому краю задержали на территории Московской области находившегося более 20 лет в розыске 51-летнего мужчину. Он обвиняется по ч. 2 ст. 105 ("Убийство двух и более лиц группой лиц с целью скрыть другое преступление"), ч. 4 ст. 162 ("Разбой, совершенный организованной группой")", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с задержанным проводятся следственные действия, в ходе которых он признал вину. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

По данным следствия, в марте 1999 года житель Петровского района создал вооруженную преступную группу для нападения на заготовителей скота, прибывающих из соседних регионов. Вечером 7 марта 1999 года под предлогом продажи скота обвиняемый заманил трех мужчин в лесополосу неподалеку от села Благодатного, где банда совершила на них разбойное нападение, похитив 45 тыс. рублей. Чтобы скрыть преступление, участники банды убили мужчин и закопали тела в заранее подготовленной яме.

"В 2000-х годах к ответственности были привлечены организатор и один из участников банды, второму участнику удалось скрыться, он был объявлен в федеральный розыск. В результате последовательной планомерной работы следователей СК России и грамотно организованным оперативно-разыскным мероприятиям было установлено, что обвиняемый после совершения убийства и разбойного нападения скрылся в Московской области, сменил анкетные данные и проживал по поддельным документам. Под чужими анкетными данными он привлекался к уголовной и неоднократно - к административной ответственности", - сказано в пресс-релизе.