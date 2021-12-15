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Движение поездов приостановлено на МЦД-1 после падения человека на рельсы

Пассажир погиб, сообщил источник в экстренных службах

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Движение поездов временно приостановлено по МЦД-1 из-за падения пассажира на рельсы на платформе "Дегунино". Об этом ТАСС в среду сообщил источник в экстренных службах.

"На платформе "Дегунино" МЦД-1 человек упал на рельсы под прибывающий поезд, в связи с этим движение поездов временно приостановлено", - сказал собеседник агентства. Источник добавил, что пассажир погиб.

Обстоятельства случившегося устанавливаются, предпринимаются меры для скорейшего восстановления движения.

В пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу ТАСС подтвердили информацию о гибели человека. "Сегодня в районе станции Дегунино Савеловского направления МЖД электропоездом смертельно травмирован мужчина, личность которого устанавливается", - сказали в пресс-службе. На месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции и следователи.

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