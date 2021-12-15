СК возбудил уголовное дело после падения ребенка из окна частного детсада в Москве

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено после падения ребенка из окна частного детского сада с высоты третьего этажа в Москве, сообщила ТАСС глава пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по столице Юлия Иванова.

"По результатам проведенной доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что из окна третьего этажа жилого дома на Донбасской улице выпал 5-летний ребенок. Мальчик госпитализирован. В квартире находится частный детский садик. Кроме пострадавшего ребенка, в квартире было еще пять детей.