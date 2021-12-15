Омский суд вынес приговор матери, которая вместе с подругой истязала сына

ОМСК, 15 декабря. /ТАСС/. Жительница Омской области Евгения Кабельская, которая вместе с подругой морила голодом, неоднократно избивала и связывала своего полуторогодовалого сына, приговорена к четырем годам и 10 дням лишения свободы, сообщила в среду пресс-служба прокуратуры Омской области. Ее подруга - Гульмира Букенова, у которой четверо детей, приговорена за истязание мальчика к трем годам и девяти месяцам колонии общего режима с отсрочкой исполнения наказания до достижения ее детьми 14-летнего возраста.

"Суд назначил матери ребенка по совокупности преступлений наказание в виде четырех лет и 10 дней лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Ее соучастнице назначено наказание в виде трех лет и девяти месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. В соответствии с ч. 1 ст. 82 УК РФ (отсрочка отбывания наказания) назначенное наказание отсрочено до достижения ее детьми 14-летнего возраста", - говорится в сообщении. Суд также удовлетворил гражданский иск прокурора в интересах малолетнего о компенсации морального вреда в размере 200 тыс. рублей.

Суд установил, что с марта по сентябрь 2020 года 20-летняя Кабельская жила с полуторагодовалым сыном у 25-летней Букеновой. При этом мать ребенка позволяла подруге и ее детям истязать своего ребенка, которого били, кусали, щипали, царапали и надавливали пальцами на глаза. Кабельская также систематически ограничивала сына в еде, хотя у нее была возможность организовать полноценное питание, не купала его и не меняла подгузники.

В качестве наказания за непослушание обе женщины связывали мальчика на срок до шести часов, били его руками и деревянной рейкой от кровати. С целью сокрытия преступления они не обращались к врачам. "В результате жестокого обращения у мальчика развилась белково-энергетическая недостаточность, низкие показатели роста и веса не соответствовали возрасту ребенка", - подчеркнули в прокуратуре.

В конце августа избитого ребенка увидел контролер компании "Омскоблводопровод", который об этом сообщил в полицию. Кабельская с сыном была помещена для обследования в больницу, откуда она сбежала и уехала в Москву для участия в ток-шоу. Там она была задержана, а ребенок помещен в московскую больницу. Тогда ситуацию под контроль взял уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Затем мать ребенка была лишена родительских прав, опекунство над мальчиком оформили родственники со стороны умершего отца.

В пресс-службе СУ СК РФ по Омской области отметили, что в ходе следствия обвиняемые вину признали частично. "По результатам следствия в органы опеки и попечительства, начальнику районного отдела полиции и главному врачу центральной районной больницы были внесены представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления, выразившихся в отсутствие должного контроля за условиями жизни и воспитания малолетнего. По итогам рассмотрения представления следователя ряд ответственных лиц за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей привлечены к дисциплинарной ответственности", - добавили в следственных органах.