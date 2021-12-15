Уголовное дело возбудили по факту схода трех вагонов с рудой в Оренбурге

ОРЕНБУРГ, 15 декабря. /ТАСС/. Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело по факту схода груженных рудой вагонов на станции Оренбург в ноябре 2021 года, сообщили журналистам в среду в ведомстве.

"Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России по факту схода с рельсов грузового поезда в Оренбурге возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба")", - сказано в распространенном сообщении.

Как уточнили в ведомстве, в результате происшествия оказались повреждены железнодорожные пути, две стрелки, две световые и одна маневровая мачта. Это причинило крупный ущерб железной дороге, его размер определят в ходе следствия, уточнили в ведомстве.

"После проведения всех необходимых следственных действий и сопоставления собранных доказательств можно будет сделать вывод о причинах происшествия и о виновности конкретных ответственных лиц. С целью недопущения повторения подобных случаев в адрес контролирующих ведомств и руководству железной дороги готовится представление об устранении обстоятельств, способствующих совершению подобных происшествий, и усилении ведомственного контроля за работой подчиненных", - уточняется в сообщении.

Как ранее сообщал ТАСС, сход трех железнодорожных вагонов с рудой произошел ночью 10 ноября на станции Оренбург, два вагона опрокинулись. Движение поездов не приостанавливалось, жертв и пострадавших не было.