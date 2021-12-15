Пенсионерка в ХМАО изготавливала поддельные справки от вакцинации

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело в отношении 70-летней жительницы Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ), подозреваемой в изготовлении поддельных медицинских документов по противопоказаниям к вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщается в среду на сайте регионального управления МВД.

"Пенсионерка из Сургута организовала незаконную деятельность по изготовлению и дальнейшему сбыту поддельных медицинских документов. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 327 УК РФ ("Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков"). Мера пресечения избрана в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, 70-летняя подозреваемая изготавливала поддельные выписки из протокола заседаний иммунологических медкомиссий, которые подтверждали наличие у получивших их граждан противопоказаний к вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Ранее подозреваемая являлась предпринимателем. В ходе обыска полицейские изъяли у нее банковские карты, жесткие диски, принтеры, четыре компьютера, флеш-карты, четыре сотовых телефона, штампы печати, штемпельные краски, оттиски, документы.