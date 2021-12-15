Четыре человека погибли в ДТП с легковой машиной и "Камазом" в Подмосковье

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Легковая машина и "Камаз" столкнулись на трассе в районе подмосковного Зарайска, погибли четыре человека. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"Около 13:00 мск под Зарайском на автодороге М-5 "Урал" произошло ДТП с участием двух транспортных средств - легкового автомобиля Volkswagen Polo и "Камаза", в результате погибли четыре человека", - сказал собеседник агентства.

В полиции добавили, что детей среди погибших нет. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.