Прокурор потребовал приговорить отца экс-главы ФБК Жданова к трем годам колонии

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Представитель гособвинения попросил приговорить Юрия Жданова, отца экс-директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ НКО-иноагентом и экстремистской организацией) Ивана Жданова, к трем годам колонии за мошенничество и служебный подлог. Об этом журналистам сообщил его адвокат Владимир Воронин.

"Государственный обвинитель просит признать отца Ивана Жданова виновным в совершении мошенничества и служебного подлога и назначить ему три года реального лишения свободы", - заявил адвокат.

Как следует из обвинительного заключения, у Юрия Жданова, который был зампредседателя жилищной комиссии в рабочем поселке Искателей в Ненецком автономном округе (НАО), "возник преступный умысел, направленный на незаконное отчуждение жилого помещения <…> в пользу депутата Искательского поселкового совета Ветровой Ю. А., являющейся также постоянным членом жилищной комиссии администрации муниципального образования".

В документе также отмечается, что, по мнению следователя, Жданов состоял с Ветровой и ее матерью "в близких и дружеских отношениях", в 2019 году, зная о том, что Ветрова незаконно включена в списки граждан, имеющих право на получение жилья, он провел заседание жилищной комиссии при отсутствии самой Ветровой и еще двух членов комиссии и подписал протокол о решении выделить квартиру.

Затем, по данным СК, вышестоящие чиновники местной администрации на основании данного протокола выделили Ветровой и ее сыну квартиру площадью более 50 кв. метров и стоимостью более 2,5 млн рублей. В документе отмечается, что чиновники не были осведомлены о намерениях Жданова. Таким образом, по версии следствия, Юрий Жданов совершил служебный подлог и мошенничество в особо крупном размере. Сам Юрий Жданов свою вину не признает.

Ему предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество в особо крупном размере") и ч. 2 ст. 292 ("Служебный подлог") УК РФ. Юрий Жданов был арестован в Ростове-на-Дону 27 марта и этапирован в Архангельск, где находятся органы предварительного расследования, которые занимаются данным делом. 19 июля Нарьян-Марский городской суд продлил арест Жданову до 12 ноября 2021 года. Ранее Иван Жданов на своей странице в Facebook сообщил об обысках и аресте своего отца. По его словам, дело возбуждено по событиям, произошедшим в то время, когда его отец работал заместителем главы администрации в поселке Искателей. Жданов отметил, что его отец "рекомендовал главе поселка выделить квартиру женщине по договору социального найма, но позже выяснилось, что эта семья уже получала жилищную субсидию". Сам Иван Жданов объявлен в международный розыск по делу о неисполнении решения суда.