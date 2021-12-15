Отец девочки, которую истязала мать в Казани, передал дочь под опеку бабушки

КАЗАНЬ, 15 декабря. /ТАСС/. Отец полуторагодовалой девочки, которую избила на камеру мать в Казани, согласился передать дочь под опеку бабушки. Дело контролирует уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец.

"Решение принимают органы опеки о том, кому передавать девочку, даже если папа отказывается воспитывать ее сам в пользу бабушки, это не означает, что автоматически опеку передадут бабушке. Мы в курсе ситуации, все держим под контролем", - сказала Волынец.

Жительница региона в состоянии алкогольного опьянения 1 декабря избила полуторагодовалую дочь, снимая происходящее на камеру. Позже это видео она отправила мужу. Он сообщил о случившемся своей матери, которая обратилась в полицию. Возбуждены уголовные дела по п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Истязание") и ст. 156 УК РФ ("Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего"). Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил дело на контроль. Позже суд заключил мать избитой девочки под стражу на время следствия на два месяца.

Установлено, что женщина ранее уже была судима по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, она отбывала 1,5 года в колонии.

В настоящее время пострадавшая девочка находится в медучреждении, первичный осмотр показал, что ребенок получил травмы средней тяжести. Семья поставлена на профилактический учет.